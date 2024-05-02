На Харківщині за збут синтетичних наркотиків затримано чоловіка

Правоохоронці викрили мешканця селища Безлюдівка, який розповсюджував небезпечну психотропну речовину PVP.

Про це повідомляє поліція Харківської області.

Правоохоронці викрили та затримали 27-річного чоловіка, який продавав наркотичні засоби. Зловмисник, раніше судимий за аналогічний злочин, збував небезпечний синтетичний наркотик PVP.

Слідчі відділу поліції №3 Харківського РУП №1 повідомили чоловіку про підозру за ч. 2 ст. 307 (незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення чи збут наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів) Кримінального кодексу України.

Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавленням волі на строк до десяти років. Зловмиснику обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.

Агентство Телевидения Новости