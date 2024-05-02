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На Харківщині за збут синтетичних наркотиків затримано чоловіка

На Харківщині за збут синтетичних наркотиків затримано чоловіка

Правоохоронці викрили мешканця селища Безлюдівка, який розповсюджував небезпечну психотропну речовину PVP.

Про це повідомляє поліція Харківської області.

Правоохоронці викрили та затримали 27-річного чоловіка, який продавав наркотичні засоби. Зловмисник, раніше судимий за аналогічний злочин, збував небезпечний синтетичний наркотик PVP.

Слідчі відділу поліції №3 Харківського РУП №1 повідомили чоловіку про підозру за ч. 2 ст. 307 (незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення чи збут наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів) Кримінального кодексу України.

Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавленням волі на строк до десяти років. Зловмиснику обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.

Агентство Телевидения Новости

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