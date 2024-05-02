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За розстріл цивільних біля Харкова російський командир заочно отримав довічне ув’язнення

За розстріл цивільних біля Харкова російський командир заочно отримав довічне ув’язнення

Завдяки доказовій базі Служби безпеки довічне позбавлення волі заочно отримав підполковник Євгеній Зеленов, який причетний до вбивства мирних людей в Україні.

Про це повідомив речник УСБУ в Харківській області Владислав Абдула.

За даними слідства, засуджений обіймав посаду заступника командира з військово-політичної роботи 25-ї окремої мотострілецької бригади 6-ї загальновійськової армії Західного військового округу зс рф. На початку повномасштабного вторгнення він командував однією з батальйонно-тактичних груп рашистів, яка намагалася захопити Харків з північного сходу.

Співробітники СБУ встановили, що вранці 24 лютого 2022 року рашистська БТГр під його командуванням наблизилась до Харківської кільцевої дороги з боку с. Липці та заблокувала в’їзд-виїзд з Харкова і рух кільцевою дорогою. Місцеві мешканці, які рухалися цими напрямками, не бажали підкорятися незаконним вимогам російських військових і вимагали розблокувати рух.

Натомість, щоб залякати українців та примусити їх підкоритися, рашистський командир віддав своїм підлеглим наказ відкрити вогонь на ураження по автомобілях, в яких були цивільні громадяни.

У результаті цієї демонстративної розправи рашистів над беззбройними мирними громадянами одну людину було вбито і двох поранено.

На підставі зібраних доказів суд визнав зловмисника винним за ч. 2 ст. 438 Кримінального кодексу України (порушення законів та звичаїв війни, поєднані з умисним вбивством).

Службою безпеки наразі вживаються комплексні заходи для залучення міжнародних механізмів екстрадиції російського воєнного злочинця та виконання призначеного йому судом кримінального покарання.

Розслідування проводили співробітники СБУ в Харківській області за процесуального керівництва обласної прокуратури.

Агентство Телевидения Новости

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