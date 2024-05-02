За розстріл цивільних біля Харкова російський командир заочно отримав довічне ув’язнення

Завдяки доказовій базі Служби безпеки довічне позбавлення волі заочно отримав підполковник Євгеній Зеленов, який причетний до вбивства мирних людей в Україні.

Про це повідомив речник УСБУ в Харківській області Владислав Абдула.

За даними слідства, засуджений обіймав посаду заступника командира з військово-політичної роботи 25-ї окремої мотострілецької бригади 6-ї загальновійськової армії Західного військового округу зс рф. На початку повномасштабного вторгнення він командував однією з батальйонно-тактичних груп рашистів, яка намагалася захопити Харків з північного сходу.

Співробітники СБУ встановили, що вранці 24 лютого 2022 року рашистська БТГр під його командуванням наблизилась до Харківської кільцевої дороги з боку с. Липці та заблокувала в’їзд-виїзд з Харкова і рух кільцевою дорогою. Місцеві мешканці, які рухалися цими напрямками, не бажали підкорятися незаконним вимогам російських військових і вимагали розблокувати рух.

Натомість, щоб залякати українців та примусити їх підкоритися, рашистський командир віддав своїм підлеглим наказ відкрити вогонь на ураження по автомобілях, в яких були цивільні громадяни.

У результаті цієї демонстративної розправи рашистів над беззбройними мирними громадянами одну людину було вбито і двох поранено.

На підставі зібраних доказів суд визнав зловмисника винним за ч. 2 ст. 438 Кримінального кодексу України (порушення законів та звичаїв війни, поєднані з умисним вбивством).

Службою безпеки наразі вживаються комплексні заходи для залучення міжнародних механізмів екстрадиції російського воєнного злочинця та виконання призначеного йому судом кримінального покарання.

Розслідування проводили співробітники СБУ в Харківській області за процесуального керівництва обласної прокуратури.

Агентство Телевидения Новости