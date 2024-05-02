На Харківщині жінці оголошено про підозру: закликала співпрацювати з окупантами

Публічно закликала до невизнання державного суверенітету України – на Харківщині жінці оголошено про підозру у колабораціонізмі.

Про це повідомляє Харківська обласна прокуратура.

Під час окупації Великобурлуцької громади порушниця закликала місцевих мешканців до співпраці з окупантами та пропонувала влаштуватися на роботу в незаконно створених підрозділах окупаційної адміністрації.

Слідчі встановили, що 41-річна жінка, перебуваючи на тимчасово окупованій території Куп’янського району Харківської області, закликала місцевих мешканців співпрацювати з окупаційною владою.

Підозрювана повторювала тези російської пропаганди, зокрема, стверджувала що «росія тут назавжди».

Дізнавачі відділення поліції №1 Куп’янського РВП ГУНП в Харківській області, за процесуального керівництва Куп’янської окружної прокуратури Харківської області повідомили жінці про підозру у скоєнні злочину, передбаченого за ч. 1 ст. 111-1 (колабораційна діяльність) Кримінального кодексу України.

Санкція статті передбачає максимальне покарання у вигляді позбавлення права обіймати певні посади, або займатися певною діяльністю на строк до 15 років.

Агентство Телевидения Новости