Другое
Перейти к списку новостей
Сегодня 13:00
Просмотров: 36

На Харківщині затримали помічника колишнього гауляйтера, який готував «референдум» рф

На Харківщині затримали помічника колишнього гауляйтера, який готував «референдум» рф

Служба безпеки затримала ще одного організатора незаконного референдуму рф у період окупації частини Харківської області. Зловмисником виявився староста одного з селищ Вовчанського району, який після захоплення громади підтримав загарбників.

Про це повідомив речник УСБУ в Харківській області Владислав Абдула.

Влітку 2022 року окупанти призначили колаборанта помічником очільника місцевої окупаційної адміністрації країни-агресора. Перебуваючи на «посаді», колаборант займався підготовкою до псевдореферендуму із «приєднання» Харківщини до складу росії.

Фігурант очолював агітаційні загони рф, які обходили двори приватних домоволодінь, де закликали людей брати учать у «голосуванні». Також він підшукував «однодумців», з яких планував сформувати окупаційні «виборчкоми». Втім, загарбникам не вдалося провести фейковий плебісцит, оскільки Сили оборони звільнили регіон під час контрнаступу восени 2022 року.

Після деокупації громади староста-колаборант сподівався уникнути правосуддя, однак після ретельного збору доказової бази та відповідних експертиз слідчі Служби безпеки повідомили йому про підозру за двома статтями Кримінального кодексу України:

ч. 1 ст. 14, ч. 5 ст. 111-1 (колабораційна діяльність);ч. 2 ст. 110 (посягання на територіальну цілісність та недоторканність України).

Наразі затриманий перебуває під вартою. Йому загрожує до 10 років тюрми з конфіскацією майна.

Комплексні заходи проводили співробітники СБУ в Харківській області за процесуального керівництва обласної прокуратури.

Агентство Телевидения Новости

Перейти к списку новостей

Май
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31    
закрыть
 
Архив новостей

Ми рекомендуємо

  • Рощинская — доставка воды в Харькове на сайте vodar.in.ua.

Корисна інформація

Найбільш популярне

  • Читаємо
  • Дивимося

Юридичне забезпечення порталу

Адвокат
СМОРОДИНСЬКИЙ
Віктор Семенович
+38(050)323-32-35
vsmorod@gmail.com
 