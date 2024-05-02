На Харківщині затримали помічника колишнього гауляйтера, який готував «референдум» рф

Служба безпеки затримала ще одного організатора незаконного референдуму рф у період окупації частини Харківської області. Зловмисником виявився староста одного з селищ Вовчанського району, який після захоплення громади підтримав загарбників.

Про це повідомив речник УСБУ в Харківській області Владислав Абдула.

Влітку 2022 року окупанти призначили колаборанта помічником очільника місцевої окупаційної адміністрації країни-агресора. Перебуваючи на «посаді», колаборант займався підготовкою до псевдореферендуму із «приєднання» Харківщини до складу росії.

Фігурант очолював агітаційні загони рф, які обходили двори приватних домоволодінь, де закликали людей брати учать у «голосуванні». Також він підшукував «однодумців», з яких планував сформувати окупаційні «виборчкоми». Втім, загарбникам не вдалося провести фейковий плебісцит, оскільки Сили оборони звільнили регіон під час контрнаступу восени 2022 року.

Після деокупації громади староста-колаборант сподівався уникнути правосуддя, однак після ретельного збору доказової бази та відповідних експертиз слідчі Служби безпеки повідомили йому про підозру за двома статтями Кримінального кодексу України:

ч. 1 ст. 14, ч. 5 ст. 111-1 (колабораційна діяльність);ч. 2 ст. 110 (посягання на територіальну цілісність та недоторканність України).

Наразі затриманий перебуває під вартою. Йому загрожує до 10 років тюрми з конфіскацією майна.

Комплексні заходи проводили співробітники СБУ в Харківській області за процесуального керівництва обласної прокуратури.

Агентство Телевидения Новости