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Поліція Харківщини оголошує в розшук фанатку окупантів, яка закликала односельців працювати на росіян

Поліція Харківщини оголошує в розшук фанатку окупантів, яка закликала односельців працювати на росіян

Поліція підозрює 41-річну жительку Харківщини в колабораціонізмі: жінці заочно повідомлено про підозру, правоохоронці оголошують її у розшук.

Про це розповів начальник СУ ГУНП в Харківській області Сергій Болвінов.

«Працювати на агресора та підтримувати російську армію – 41-річна жінка після окупації села Шипувате вирішила стати агітатором. В людних місцях закликала односельців йти на роботу до росіян в місцевий будинок культури та підтримувати нову владу», – йдеться в повідомленні.

Також жінка розповідала, що окуповані території – це вже не Україна, що «рф тут назавжди» та інші ворожі тези. Після звільнення Куп’янського району підозрювана втекла.

«Про підозру в колабораційній діяльності їй повідомили заочно та оголошуємо в розшук. Справу розслідуємо за процесуального керівництва Куп’янської окружної прокуратури», – написав Болвінов.

Агентство Телевидения Новости

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