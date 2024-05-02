Окупанти били по будинках з РСЗВ та вдарили дроном по вантажівці: наслідки обстрілів Харківщини

Внаслідок ворожих обстрілів Харківщини 2 травня пораненотравмовано двох мирних жителів, пошкоджень зазнали приватні будинки.

Про це повідомили в Харківській обласній прокуратурі.

За даними слідства, вранці 2 травня окупанти з артилерії обстріляли с. Петропавлівка. Отримала поранення 63-річна жінка. Зазнали пошкоджень приватні домоволодіння.

Близько 10:00 у с. Кучерівка був ворожий обстріл з FPV-дрону. Пошкоджено вантажівку.Без постраждалих.

Об 11:30 російські військові вдарили по Купʼянську. Травмовано 66-річного чоловіка. Пошкоджено житлові будинки. За попередніми даними, ворог бив по місту з РСЗВ.

Об 11:40 збройні сили рф завдали ракетні удари по с. Островерхівка Чугуївського району. Пошкоджено господарські приміщення цивільного підприємства, яке не функціонувало. За попередніми даними, російська армія вдарили трьома ракетами типу «Гром Е-1».

За процесуального керівництва Купʼянської та Чугуївської окружних прокуратур Харківської області розпочато досудові розслідування за фактами порушення законів та звичаїв війни (ч. 1 ст. 438 КК України).

Агентство Телевидения Новости