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Правоохоронці показали наслідки авіаударів по Дергачах, внаслідок яких постраждали 8 дітей

Правоохоронці показали наслідки авіаударів по Дергачах, внаслідок яких постраждали 8 дітей

2 травня близько 16:00 збройні сили рф завдали два авіаудари по м. Дергачі.: постраждали девʼять людей, серед них вісім дітей.

Про це повідомили в Харківській обласній прокуратурі.

Один з авіаударів прийшовся по території спорткомплексу, інший — по приватному житловому сектору.

У спортивному клубі отримали травми сім дітей, які в цей час перебували на заняттях. Серед них шість хлопчиків та одна дівчинка. Постраждалі віком від 9 до 15 років. Гостру реакцію на стрес отримав 8-річний хлопчик, який під час російської атаки робив вдома уроки.

Також отримав поранення 76-річний чоловік.

За попередніми даними, ворог завдав удари по місту УМПБ Д30-СН (уніфікований міжвидовий плануючий боєприпас, калібр 30 см).

За процесуального керівництва Харківської обласної прокуратури розпочато досудове розслідування за фактом порушення законів та звичаїв війни (ч. 1 ст. 438 КК України).

Агентство Телевидения Новости

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