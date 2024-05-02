Правоохоронці показали наслідки авіаударів по Дергачах, внаслідок яких постраждали 8 дітей
2 травня близько 16:00 збройні сили рф завдали два авіаудари по м. Дергачі.: постраждали девʼять людей, серед них вісім дітей.
Про це повідомили в Харківській обласній прокуратурі.
Один з авіаударів прийшовся по території спорткомплексу, інший — по приватному житловому сектору.
У спортивному клубі отримали травми сім дітей, які в цей час перебували на заняттях. Серед них шість хлопчиків та одна дівчинка. Постраждалі віком від 9 до 15 років. Гостру реакцію на стрес отримав 8-річний хлопчик, який під час російської атаки робив вдома уроки.
Також отримав поранення 76-річний чоловік.
За попередніми даними, ворог завдав удари по місту УМПБ Д30-СН (уніфікований міжвидовий плануючий боєприпас, калібр 30 см).
За процесуального керівництва Харківської обласної прокуратури розпочато досудове розслідування за фактом порушення законів та звичаїв війни (ч. 1 ст. 438 КК України).