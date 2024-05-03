На Харківщині судитимуть жінку: працювала на окупантів

Куп’янською окружною прокуратурою Харківської області затверджено та направлено до суду обвинувальний акт стосовно 46-річної жінки за фактом колабораційної діяльності (ч. 5 ст. 111-1 КК України).

Про це повідомляє Харківська обласна прокуратура.

За даними слідства, під час захоплення міста Куп’янськ збройними силами рф місцева мешканка не просто підтримувала дії ворога, а й активно співпрацювала з ним.

У червні 2022 року окупанти призначили жінку на посаду «и. о. начальника отдела управления здравоохранения Временной гражданской администрации Купянского района Харьковской области».

Колаборантка виконувала організаційно-розпорядчі та адміністративно-господарські функції в окупаційній адміністрації держави-агресора, керуючи роботою відділу.

Наразі обвинувачена переховується від слідства, її оголошено у розшук. Жінку судитимуть заочно в Червонозаводському районному суді Харкова.

Обвинуваченій загрожує до десяти років позбавлення волі з позбавленням права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю на строк від десяти до п’ятнадцяти років та з конфіскацією майна або без такої.

Агентство Телевидения Новости