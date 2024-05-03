У Харкові затримали хулігана: розбив скло на зупинці громадського транспорту

У Харкові патрульні затримали чоловіка, який, ймовірно, розбив скло на зупинці громадського транспорту.

Про це повідомляє патрульна поліція Харківської області.

2 травня вночі, на лінію 102 надійшов виклик «Пошкодження майна».

Заявниця повідомила, що невідомий чоловік на вулиці Клочківській розбив скло на зупинці громадського транспорту.

Патрульні передали інформацію з описом імовірного порушника та розпочали пошук. За короткий час поліцейські виявили та затримали громадянина, який підпадав під опис.

Чоловік зізнався, що саме він пошкодив скло.

Для встановлення обставин події патрульні викликали на місце слідчо-оперативну групу.

Агентство Телевидения Новости