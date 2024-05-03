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У Харкові виявили нетверезого водія: прилад Drager показав 3,70 проміле алкоголю

У Харкові виявили нетверезого водія: прилад Drager показав 3,70 проміле алкоголю

В одному районів Харкова патрульні виявили п’яного водія, на якого склали адмінпротокол.

Про це повідомляє патрульна поліція Харківської області.

2 травня, близько 23-ї години, під час патрулювання Шевченківського району патрульні зупинили авто Hyundai для перевірки.

Під час спілкування поліцейські виявили у водія ознаки алкогольного сп’яніння, тому запропонували йому пройти відповідний огляд.

Огляд на стан сп’яніння чоловік пройшов за допомогою приладу Drager, результат якого склав 3,70 проміле алкоголю, що перевищило допустиму норму в понад 18 разів.

На громадянина патрульні склали адміністративний протокол за ч. 1 ст. 130 (Керування транспортним засобом в стані алкогольного сп’яніння) КУпАП.

Поліція нагадує:

на громадянина, який вперше сів за кермо у стані алкогольного чи наркотичного сп’яніння чекає адміністративна відповідальність у вигляді штрафу 17 000 гривень та позбавлення права керування автомобілем на 1 рік;

якщо водій вдруге порушив вимоги ст. 130 КУпАП, тоді на нього чекає штраф у розмірі 34 000 гривень та позбавлення права керування на 3 роки;

у випадку, якщо керманич втретє за рік керував транспортним засобом у нетверезому стані, передбачена адміністративна відповідальність у вигляді штрафу 51 000 гривень та позбавлення права керування на 10 років.

Агентство Телевидения Новости

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