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У Харкові в двох наркоділків вилучили психотропів на 300 тис. грн

У Харкові в двох наркоділків вилучили психотропів на 300 тис. грн

У Харкові двоє чоловіків придбали психотропну речовину PVP, щоб у подальшому збувати її залежним особам: втіленню «бізнес-плану» в життя завадили правоохоронці.

ПРо це повідомили в Харківській обласній прокуратурі.

2 травня наркоділків викрили правоохоронці і затримали їх в порядку ст. 208 КПК України. У ході обшуків за місцями мешкання молодиків виявлено психотропи орієнтовною вартістю 300 тис. гривень, а також спеціальне обладнання.

За процесуального керівництва Слобідської окружної прокуратури м. Харкова повідомлено про підозру двом чоловікам віком 21 і 22 роки. Їм інкриміновано незаконне придбання та зберігання з метою збуту психотропних речовин, за попередньою змовою групою осіб (ч. 2 ст. 307 КК України).

Наразі вирішується питання щодо обрання підозрюваним запобіжних заходів у вигляді тримання під вартою.

Агентство Телевидения Новости

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