Продавали неіснуючих цуценят та котів: двох харків’ян підозрюють в шахрайстві

Правоохоронці підозрюють в шахрайстві 17-річну дівчину та 18-річного хлопця з Харкова, які ошукали людей на продажі неіснуючих цуценят та котів.

Про це повідомили в Харківській обласній прокуратурі.

Досудовим розслідуванням встановлено, шо двоє друзів організували «схему» заробітку. На відомій платформі інтернет-обʼяв вони публікували оголошення про продаж котів та цуценят різних порід, яких насправді у них не було.

У середньому за тварину ділки оголошували вартість у сумі від 10 до 15 тисяч гривень. Підозрювані, спілкуючись з клієнтами, просили у них передоплату у сумі від 1 до 2 тисяч гривень. Довірливі громадяни направляли гроші, після цього хлопець та дівчина на звʼязок більше не виходили.

Наразі відомо про щонайменше 10 епізодів злочинної діяльності шахраїв. Слідство триває, встановлюються всі потерпілі, яких встигли ошукати підозрювані.

За процесуального керівництва Харківської окружної прокуратури Харківської області дівчині та хлопцю повідомлено про підозру в шахрайстві шляхом проведення незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, вчиненого повторно та групою осіб (ч. 4 ст. 190 КК України).

Наразі вирішується питання щодо обрання підозрюваним запобіжних заходів у вигляді тримання під вартою.

Агентство Телевидения Новости