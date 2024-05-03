Полтавський суд виправдав пособника колаборантів з Харківщини: прокуратура домоглася перегляду справи

Прокурори в апеляції скасували виправдувальний вирок чоловіку, який «зливав» ворогу учасників АТО на Харківщині: тепер він проведе за ґратами 10 років.

Про це повідомили в Харківській обласній прокуратурі.

За принципової позиції прокурорів Купʼянської окружної прокуратури Харківської області апеляційний суд скасував виправдувальний вирок суду першої інстанції стосовно 44-річного чоловіка, якому інкриміновано пособництво державі-агресору (ч. 1 ст. 111-2 КК України). Нині йому призначено покарання у виді 10 років позбавлення волі з позбавленням права обіймати посади в державних органах строком на 15 років з конфіскацією майна.

Прокурори довели, що під час окупації селища Шевченкове Купʼянського району місцевий мешканець активно допомогав ворогу. Він «зливав» російським військовим адреси проживання учасників АТО/ООС та правоохоронців. Також обвинувачений допомагав окупантам облаштовувати блокпости, виконував їхні вказівки, що шкодило нацбезпеці, пропонував місцевим бути посередником між ними й російськими військовими. За період окупації чоловік навіть встиг отримати «грамоту» та «благодарность» від головного гауляйтера Харківщини «за весомый вклад в борьбу с неонацизмом на Украине».

Після деокупації ЗСУ селища правоохоронці затримали чоловіка в порядку ст. 208 КПК України. Його було взято під варту без права внесення застави. У судовому засіданні чоловік заявив, що його обмовили. Захисник доводив, що його клієнт має проукраїнську позицію, співав українські пісні і за українську піксельну форму в окупації його побили росіяни. Вироком Диканського районного суду Полтавської області від 1 вересня 2023 року фігуранта виправдано через недоведеність вини. Чоловіка було звільнено з-під варти.

Прокурори подали апеляційну скаргу на вказаний вирок.

Під час апеляційного розгляду прокуратура також подала клопотання про обрання запобіжного заходу для фігуранта у вигляді тримання під вартою. Аргументи прокуратури: заяви чотирьох громадян про те, що після звільнення з-під варти чоловік погрожував їм за показання в суді першої інстанції.

Допитані безпосередньо в судовому засіданні апеляційного суду свідки під присягою повідомили, що обвинувачений неодноразово погрожував їм безпосередньо чи через близьких родичів фізичною розправою за те, що вони в суді першої інстанції давали стосовно нього показання про вчинення ним злочинів під час окупації селища російськими військами. Чоловіка було взято під варту без права внесення застави, поки розглядалась апеляційна скарга.

Колегія суддів судової палати з розгляду кримінальних справ Полтавського апеляційного суду підтримала позицію прокуратури та скасувала незаконний виправдувальний вирок суду першої інстанції.

Вирок суду апеляційної інстанції набрав законної сили.

Агентство Телевидения Новости