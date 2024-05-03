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Під Харковом 41-річний житель селища став жертвою нетверезої компанії

Під Харковом 41-річний житель селища став жертвою нетверезої компанії

На Харківщині поліцейські затримали 17-річного молодика за нанесення тяжких тілесних ушкоджень чоловіку. Харківським районним судом йому обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.

Про це повідомили в ГУНП Харківської області.

28 квітня близько 22:30 до відділення поліції № 1 Харківського РУП № 2 ГУНП в Харківській області надійшло повідомлення від бригади швидкої допомоги про госпіталізацію 41-річного чоловіка із ножовим пораненням.

Встановлено, що в селищі Докучаєвське Харківського району компанія молодиків зловживала спиртними напоями. Між ними та місцевим мешканцем виник конфлікт через хуліганські дії компанії, який переріс в бійку. В результаті 17-річний юнак ножем наніс удар чоловіку в живіт.

29 квітня слідчі під процесуальним керівництвом Харківської окружної прокуратури Харківської області повідомили зловмиснику про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 121 (умисне тяжке тілесне ушкодження) Кримінального кодексу України.

За клопотанням поліції 1 травня Харківським районним судом підозрюваному обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.

Агентство Телевидения Новости

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