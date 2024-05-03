На Харківщині чоловіка задушив товариш по чарці: підозрюваного затримали

В Ізюмському районі поліцейські затримали підозрюваного у скоєнні умисного вбивства: за даними слідчих, 31-річний чоловік задушив свого знайомого.

Про це повідомили в ГУНП Харківської області.

2 травня до відділення поліції №1 Ізюмського районного управління поліції надійшло повідомлення від фельдшера швидкої медичної допомоги про те, що під час виїзду на виклик було виявлено тіло 67-річного чоловіка з тілесними ушкодженнями.

На місці події поліцейські встановили, що під час спільного розпиття алкоголю між двома чоловіками стався конфлікт. Зловмисник вдарив кілька разів кулаком в обличчя знайомого, внаслідок чого потерпілий впав.

«Нападник, скориставшись моментом, схопив взуттєвий шнурок, накинув його навколо шиї знайомого та тиснув, поки останній не перестав подавати ознаки життя. З місця події поліцейські вилучили речові докази», – йдеться в повідомленні.

Слідчим відкрито кримінальне провадження за ч. 1 ст. 115 (умисне вбивство) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі від 7 до 15 років позбавлення волі.

Зловмисник затриманий в порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України. Йому повідомлено про підозру у скоєнні злочину та вручено клопотання про обрання запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

Агентство Телевидения Новости