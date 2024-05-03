Із безробітних – в «поліцейські»: житель Харківщини зробив при окупантах кар’єру

НА Харківщині під час окупації Куп’янська безробітний місцевий житель допомагав окупантам та влаштувався в місцеву «поліцію».

Про це повідомив начальник СУ ГУНП в Харківській області Сергій Болвінов.

Прибічник окупантів сидів на КПП та приймав заяви. Його взяли виконувати обов’язки «помічника начальника чергової частини» до так званого управління внутрішніх справ, яке незаконно створили росіяни на окупованій території.

Протягом всього літа 2022 року «поліцейський» виконував накази росіян. А коли Куп’янськ було звільнено, втік. Про підозру йому повідомили заочно.

«Інкримінуємо добровільне зайняття посади в незаконному правоохоронному органі. Справу розслідуємо за процесуального керівництва Харківської обласної прокуратури», – уточнив Болвінов.

Агентство Телевидения Новости