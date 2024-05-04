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У Харкові викрили злочинну групу: втягували жінок у проституцію

У Харкові викрили злочинну групу: втягували жінок у проституцію

Зловмисники пропонували молодим жінкам надавати послуги сексуального характеру, здійснювали пошук клієнтів та контролювали їх діяльність.

Про це повідомляє поліція Харківської області.

Співробітники управління міграційної поліції ГУНП в Харківській області викрили та припинили діяльність злочинної групи, яка втягували жінок до занять проституцією.

Зловмисники вишукували молодих жінок зі скрутним матеріальним становищем та пропонували їм надавати послуги сексуального характеру.

Угруповання у складі чотирьох осіб, на чолі з 34-річним чоловіком, здійснювало контроль над жінками, забезпечувало їх діяльність та відшукувало клієнтів у мережі «Інтернет».

2 травня правоохоронці провели обшуки у місцях надання інтимних послуг, проживання зловмисників та в їх автомобілях. Вилучено численні речові докази, зокрема, мобільні телефони, банківські картки, носії інформації, грошові кошти, засоби контрацепції тощо.

Слідчі повідомили чотирьом учасникам злочинного угрупування про підозру за ч. 2 ст. 303 (сутенерство або втягнення особи в заняття проституцією) Кримінального кодексу України.

Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі строком до 7 років. Досудове розслідування триває.

Агентство Телевидения Новости

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