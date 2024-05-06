У Харкові на хабарі затримали військовослужбовця НГУ

Військовослужбовцю Національної гвардії України інкримінують отримання хабаря та вплив на членів комісії ВЛК: підозрюваного затримали в Харкові.

Про це повідомляє Спеціалізована прокуратура у сфері оборони Східного регіону.

Слідством встановлено, що в кінці березня 2024 року підполковник зустрів біля медичного закладу свого знайомого по службі. В ході розмови стало відомо, що останній проходить військово-лікарську комісії з метою звільнення з військової служби за станом здоров’я, але є складнощі та проблеми.

Підозрюваний запевнив, що використовуючи своє службове становище та власний авторитет допоможе. Для цього йому потрібно всього лише 3000 доларів США та медичні документи пораненого військовослужбовця.

При передачі грошей чоловіка було затримано в порядку ст. 208 КПК України. Наразі обирається запобіжний захід тримання під вартою.

За процесуального керівництва прокурорів Харківської спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Східного регіону повідомлено про підозру військовослужбовцю Національної гвардії України.

Йому інкримінується отримання неправомірної вигоди для себе за вплив на прийняття рішення особою, уповноваженою на виконання функцій держави, поєднане з вимаганням такої вигоди (ч. 3 ст. 369-2 КК України).

Фігуранту загрожує від 3 до 8 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Агентство Телевидения Новости