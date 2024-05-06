На Харківщині судитимуть жінку: працювала на окупантів

За процесуального керівництва прокурорів Харківської обласної прокуратури завершено спеціальне досудове розслідування стосовно 25-річної громадянки, якій інкриміновано колабораційну діяльність (ч. 7 ст. 111-1 КК України).

Про це повідомляє Харківська обласна прокуратура.

За даними слідства, під час окупації міста Купʼянськ жінка, яка працювала бухгалтеркою на підприємстві, добровільно стала на шлях підтримки ворога.

Вона обійняла фейкову посаду «в.о. інспектора відділення міграційної служби» у так званому «Управлінні внутрішніх справ».

Її головним «посадовим обовʼязком» були оформлення та видача російських паспортів.

За роботу на ворога жінка отримувала заробітну плату в російських рублях.

Наразі обвинувачена переховується від правосуддя на території рф, її оголошено у розшук.

Обвинувачену судитимуть заочно у Червонозаводському районному суді Харкова.

Санкція статті передбачає покарання у виді позбавлення волі на строк від дванадцяти до п’ятнадцяти років з позбавленням права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю на строк від десяти до п’ятнадцяти років та з конфіскацією майна або без такої.

Агентство Телевидения Новости