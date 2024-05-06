На Харківщині чоловік вбив власного батька: злодія затримано

На Харківщини правоохоронці затримали чоловіка, який вбив власного батька.

Про це повідомляє поліція Харківської області.

Правоохоронці встановили, що чоловіки разом вживали спиртні напої. Між ними виник словесний конфлікт, який переріс у бійку.

В результаті син ударив батька в голову. Від отриманих травм 62-річний чоловік помер на місці.

Відкрито кримінальне провадження. Зловмиснику повідомлено про підозру у скоєнні умисного вбивства.

Агентство Телевидения Новости