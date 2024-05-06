У Харкові п’яний водій скоїв ДТП та поїхав з місця: винуватця затримали

Патрульні розшукали чоловіка, який скоїв ДТП на підпитку та поїхав з місця події.

Про це повідомляє патрульна поліція Харківської області.

5 травня ввечері патрульні отримали виклик про ДТП на вулиці Леся Сердюка. Поліцейські оперативно прибули на місце та встановили, що водій автомобіля Ford здійснив зіткнення, після чого поїхав у невідомому напрямку.

Інспектори передали опис автомобіля у радіоефір та розпочали пошук. Як результат, на вулиці Академіка Павлова, поліцейські помітили та зупинили схоже авто, у якого були характерні пошкодження, розказали патрульні.

Водій мав ознаки алкогольного сп’яніння. Інспектори запропонували громадянину пройти відповідний огляд, на що він погодився.

Огляд на стан сп’яніння чоловік пройшов за допомогою приладу Drager, результат якого склав 2.45 проміле.

З результатом огляду водій був не згоден, а на пропозицію пройти повторний огляд у медичному закладі чоловік відмовився.

Патрульні відсторонили водія від керування та склали на нього адміністративні протоколи за ст. 124 (Порушення ПДР, що призвело до ДТП), ч. 4 ст. 122 (Залишення місця ДТП) та ч. 1 ст. 130 (Керування транспортним засобом у стані сп‘яніння) КУпАП.

Надалі адміністративні матеріали передадуть до суду.

Агентство Телевидения Новости