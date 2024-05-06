8 років позбавлення волі: у Харкові чоловік викрадав кабелі з будинків, пошкоджених обстрілами

За принципової позиції прокурорів Харківської обласної прокуратури суд апеляційної інстанції призначив покарання у виді 8 років позбавлення волі чоловіку, якого визнано винним у крадіжках, вчинених в умовах воєнного стану (ч. 4 ст. 185 КК України).

Про це повідомляє Харківська обласна прокуратура.

Прокурори довели, що харків’янин, який раніше вже неодноразово притягався до кримінальної відповідальності, у тому числі за злочини проти власності, протягом липня-жовтня 2022 року вчинив понад 40 епізодів крадіжок.

Зловмисник, користуючись тим, що будівлі, розташовані на території Салтівського та Слобідського районів Харкова пошкоджені внаслідок обстрілів з боку зс рф, проникав у підвальні приміщення житлових будинків.

Чоловік відшукував тепловимірювальні станції та демонтував з них обладнання, необхідне для їхнього безперебійного живлення та роботи, а в інших сховищах викрадав кабелі, які використовуються у телефонних мережах. Загальна сума шкоди, завданої діями крадія комунальному підприємству «Харківські теплові мережі» та АТ «Укртелеком», складає понад 250 тис. гривень.

Під час судового розгляду обвинувачений повністю визнав свою вину. Вироком Комінтернівського районного суду м. Харкова чоловіка засуджено до покарання у виді 5 років 6 місяців позбавлення волі.

Зазначений вирок оскаржено першим заступником керівника Харківської обласної прокуратури в апеляційному порядку з підстав невідповідності призначеного судом покарання ступеню тяжкості кримінального правопорушення та особі обвинуваченого внаслідок м’якості.

Вироком колегії суддів судової палати у кримінальних справах Харківського апеляційного суду вказану апеляційну скаргу задоволено і призначено чоловіку більш суворе покарання — 8 років позбавлення волі.

Агентство Телевидения Новости