В лісництві на Харківщині незаконно вирубили 200 дерев: лісника підозрюють в службовій недбалості
На Харківщині працівники ДБР повідомили про підозру посадовцю Таранівського лісництва Філії «Зміївське лісове господарство», який допустив незаконні порубки лісу на ввірених йому ділянках.
Про це повідомив речник Територіального управління ДБР у Полтаві Олександр Білка.
У 2023 році на території лісництва проводилися санітарні рубки дерев. Через недбалість посадовця було незаконно зрубано приблизно 200 дерев. Завдані збитки державі оцінюються у 2,6 млн гривень. Майстер лісу не тільки допустив незаконні рубки, а й ще не забезпечив охорону деревини, через що її безперешкодно вивезли з території лісництва.
Майстру лісу повідомлено про підозру у службовій недбалості, що спричинило тяжкі наслідки (ч. 2 ст. 367 КК України).
Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 5 років.
Вирішується питання щодо арешту майна фігуранта для відшкодування завданих збитків.
Процесуальне керівництво здійснює Харківська обласна прокуратура.