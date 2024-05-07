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На Харківщині прикордонниця допомагала окупантам налагоджувати залізничне господарство: справу скеровано до суду

На Харківщині прикордонниця допомагала окупантам налагоджувати залізничне господарство: справу скеровано до суду

На початку повномасштабного вторгнення рф в Україну інспекторка прикордонної служби з Харківщини не з’явилась на службу, маючи на меті ухилитися від військової служби.

Про це повідомляє Спеціалізована прокуратура у сфері оборони Східного регіону.

Залишився на тимчасово окупованій території та вступив у злочинну змову з окупаційними військами, рф жінка власноручно склала та надала заяву до «Государственного предприятия «Купянская железная дорога» про прийняття на посаду «инженера 1 категории службы кадров Государственного предприятия «Купянская железная дорога».

Перебуваючи на займаній посаді обвинувачена  реалізовувала кадрову політику вказаного окупаційного підприємства шляхом підбору осіб з числа місцевих жителів, пропонуючи останнім посади, заробітну платню у валюті російського рубля, соціальні та інші пільги від окупаційної адміністрації та держави-агресора.

Прокурори Харківської спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Східного регіону скерували до суду обвинувальний акт стосовно колишньої прикордонниці за фактом дезертирства та пособництва державі-агресору (ч.4 ст.408, ч.1 ст.111-2 КК України).

Спеціальне досудове розслідування здійснювали слідчі СБУ за оперативним супроводженням УСБУ в Харківській області.

Агентство Телевидения Новости

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