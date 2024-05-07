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На Харківщині вилучили контрафактні підакцизні товари вартістю 5,3 млн грн

На Харківщині вилучили контрафактні підакцизні товари вартістю 5,3 млн грн

Детективи БЕБ викрили на Харківщині незаконну схему з придбання та зберігання з метою збуту тютюнових й алкогольних виробів. Вилучено продукцію на суму 5,3 мільйона гривень.

Про це повідомляє ТУ БЕБ у Полтавській області.

Слідство встановило групу осіб, які на території декількох областей купували лікеро-горілчані та тютюнові вироби для подальшого продажу. Доставляли та зберігали контрафакт у приватному будинку та гаражі на Харківщині.

Під час санкціонованих обшуків детективи вилучили понад 51 тис. пачок тютюнових виробів, електронні сигарети, 120 л горілки та коньяку у прозорих ємностях. На вилучений товар накладено арешт.

Наразі встановлюється повне коло причетних до протиправної діяльності осіб.

Агентство Телевидения Новости

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