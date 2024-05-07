У Харкові затримали прихильника путінського режиму, який вже отримував вирок за підтримку дій рф

СБУ затримала у Харкові ще одного шанувальника «руського миру», який продовжував протиправну діяльність навіть після засудження: контррозвідка Служби безпеки зібрала докази злочинної діяльності ворожого пропагандиста.

Про це повідомив речник УСБУ в Харківській області Владислав Абдула.

За даними СБУ, 48-річний харків’янин у 2022 році вже притягався Службою безпеки до кримінальної відповідальності та навіть отримав судовий вирок за заперечення збройної агресії рф проти України. Тоді суд врахував визнання обвинуваченим своєї провини і звільнив його від тюремного ув’язнення з іспитовим строком у три роки.

Втім, пропагандист не припинив протиправної діяльності і продовжив вихваляти агресорів та мріяти про захоплення Харкова російськими військами, цинічно називаючи окупацію «визволенням».

Будинок ворожого пропагандиста, який знаходиться в одному зі спальних районів Харкова, був зруйнований рашистами у перші дні повномасштабного вторгнення, проте чоловік все одно продовжував вклонятися путінському режиму.

Крім цього, чоловік дискредитував українських захисників, розповсюджуючи стандартні фейки кремлівської пропаганди. За даними слідства, для популяризації своїх антиукраїнських висловлювань ворожий агітатор використовував проросійські чати у месенджері Телеграм.

Призначена Службою безпеки судова лінгвістична семантико-текстуальна експертиза підтвердила протиправний характер висловлювань зловмисника.

На підставі зібраних доказів слідчі СБУ повідомили ворожому пропагандисту про підозру за ч. 3 ст. 436-2 Кримінального кодексу України (виправдовування та заперечення збройної агресії рф проти України, глорифікація її учасників, вчинені повторно).

Наразі він перебуває під вартою. Тепер рецидивісту не вдасться уникнути тюремного ув’язнення – йому загрожує до 8 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Викриття та документування протиправної діяльності здійснювали співробітники СБУ в Харківській області за процесуального керівництва Харківської обласної прокуратури.

Агентство Телевидения Новости