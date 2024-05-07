У Харкові затримали злочинця: підміняв на почті посилки на муляжі

У Харкові поліція викрила неодноразово судимого чоловіка у скоєнні крадіжок на почті.

Про це повідомляє поліція Харківської області.

У вересні минулого року до поліції надійшла заява від директора відділення поштового зв’язку про те, що невідомий вчинив крадіжку мобільного телефону, поклавши замість нього муляж при поверненні посилки.

Зловмисником виявився 39-річний раніше неодноразово засуджений за скоєння майнових злочинів харків’янин, який розшукується відділом поліції у місті Сміла Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області за скоєння шахрайських дій.

У рамках кримінального провадження правоохоронці провели санкціонований обшук за місцем мешкання фігуранта, в ході якого вилучили 55 муляжів мобільних телефонів, коробки з-під мобільних телефонів різних марок, пломби для пакування телефонів «Apple iPhone», сім-картки різних операторів мобільного зв’язку, паспорти громадян України та інше.

Встановлено, що чоловік причетний до скоєння 10 аналогічних злочинів на території Холодногірського, Новобаварського, Слобідського районів Харкова та Харківського району Харківської області.

Для здійснення злочинної діяльності чоловік використовував спеціальний мобільний застосунок, інтерфейс якого дублює мобільний застосунок державного порталу «Дія».

Він вставляв своє фото та особисті дані інших осіб. Крім того, використовував підроблені паспорти громадян України.

7 травня зловмиснику повідомлено про підозру за ч. 4 ст. 185 (крадіжка) Кримінального кодексу України.Вирішується питання про обрання запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

Санкція статті передбачає до 8 років позбавлення волі.

Агентство Телевидения Новости