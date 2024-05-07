На Харківщині викрито поплічника рф: працював на окупантів

За процесуального керівництва Ізюмської окружної прокуратури Харківської області повідомлено про підозру 53-річному чоловіку в колабораційній діяльності (ч. 2 ст. 111-1 КК України).

Про це повідомляє Харківська прокуратура.

Дізнанням встановлено, що під час захоплення збройними силами рф Ізюмського району місцевий мешканець добровільно вирішив працювати на ворога.

Чоловік обійняв посаду «помощника начальника (с. Чернещина) Боровского территориального управления временной гражданской администрации Изюмского района Харьковской области», про що було видано відповідний наказ так званого «главы» псевдооргану влади.

Колаборант організовував обробку документів, що подавались місцевими мешканцями до окупаційної адміністрації, роздавав «гуманітарну» і «матеріальну» допомогу від рф, а також брав участь у нарадах.

Наразі правоохоронці зібрали доказову базу і викрили поплічника окупантів.

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