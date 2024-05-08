На Харківщині виявили любительку «руського мира»: працювала на окупантів

За процесуального керівництва Куп’янської окружної прокуратури Харківської області заочно повідомлено про підозру 43-річній жінці в колабораційній діяльності (ч. 2 ст. 111-1 КК України).

Про це повідомляє Харківська обласна прокуратура.

Дізнанням встановлено, що мешканка Куп’янська під час окупації міста збройними силами рф добровільно стала співпрацювати з ворогом. У липні 2022 року вона працевлаштувалась на посаду «и. о. главного специалиста отдела образования Временной гражданской администрации Купянского района Харьковской области.

Колаборантка здійснювала робочі візити до закладів освіти на території громади, щоб перевірити порядок ведення документообігу відповідно до російського законодавства.

Вона передавала керівникам навчальних закладів плани роботи й нормативи, розроблені за стандартами держави-агресорки, та вела списки дітей.

Після деокупації жінка залишилась у Куп’янську. Правоохоронці зібрали доказову базу та повідомили їй про підозру.

Агентство Телевидения Новости