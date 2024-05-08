На Харківщині жінка працювала у «відділі освіти» під час окупації Балаклії: їй оголошено підозру

За процесуального керівництва Ізюмської окружної прокуратури Харківської області повідомлено про підозру жінці за фактом колабораційної діяльності (ч. 2 ст. 111-1 КК України).

Про це повідомляє Харківська обласна прокуратура.

За даними дізнання, під час захоплення російськими військами міста Балаклія місцева мешканка добровільно допомагала ворогу. До повномасштабного вторгнення рф на територію України вона працювала вчителькою англійської мови в одному з навчальних закладів міста.

Наприкінці червня 2022 року вона обійняла посаду «методиста відділу освіти Балаклійського територіального управління» в окупаційній адміністрації.

Колаборантка займалась наданням методичних консультацій щодо планування та проведення уроків, створенням списків педагогічних працівників за фахом, забезпечувала підвищення рівня кваліфікації вчителів Ізюмського району, планувала роботу навчальних закладів на наступний рік.

Усе це вона виконувала відповідно до вимог російських стандартів освіти.

Нині підозрювана переховується від слідства на території рф, вирішується питання щодо оголошення її у розшук.

Агентство Телевидения Новости