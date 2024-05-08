В Одесі затримали харків’янина: вдарив підлітка ножем у груди

В Одесі затримали 24-річного харків’янина, якого підозрюють у вбивстві 16-річного школяра.

Йому загрожує до 15 років позбавлення волі, повідомляє видання «Життя».

Як зазначили в Головному управлінні Національної поліції в Одеській області, трагедія сталася 6 квітня 2024 року.

Тоді двоє неповнолітніх хлопців поверталися додому, намагаючись встигнути до комендантської години.

Дорогою їх покликали двоє молодиків, які хотіли закурити. Однак приятелі відповіли відмовою і пішли далі. Незнайомців не задовольнила така відповідь, тож вони розпочали словесну перепалку та штовханину.

«Один зловмисник побив юнака, але той, застосувавши вміст сльозогінного балончика, втік і зателефонував до однієї з приватних охоронних фірм з проханням допомоги.

У той самий час другий «розбирався» з іншим школярем і в ході сутички вдарив його ножем у груди, пошкодивши серце», – повідомили у поліції.

Тоді один із підлітків повернувся на місце події й побачив, що його друг лежить на землі без свідомості та у калюжі крові. Натомість нападників вже не було.

Хлопець викликав «швидку» та поліцію. Вони намагалися надати підлітку медичну допомогу, але життя хлопця врятувати не вдалося.

Попередньо, смерть настала через пошкодження серця та значної втрати крові. Аби встановити точну причину, буде проведена судово-медична експертиза.

Слідчі за допомогою пересувної ДНК-лабораторії провели аналіз біологічних слідів, виявлених на місці злочину. Його результати підтвердили причетність 24-річного жителя Харкова.

«Під час проведення слідчих дій він розповів, що викинув знаряддя злочину на козирок над під’їздом житлового будинку неподалік від місця події. Правоохоронці вилучили ніж та разом з іншими речовими доказами скерують на експертизу», – зазначили у ГУНП в Одеській області.

За даними слідчих, затриманому оголосили підозру в умисному вбивстві (частина 1 статті 115 Кримінального кодексу України).

Правоохоронці клопочуть, щоб йому обрали запобіжний захід у вигляді тримання під вартою. За скоєне він може провести за ґратами 15 років.

Агентство Телевидения Новости