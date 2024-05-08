Вдарив перехожого по голові та забрав мобільний телефон: у Харкові затримано злочинця

Поліція затримала чоловіка за скоєння пограбування у Салтівському районі.

Про це повідомляє поліція Харківської області.

Зловмисник підійшов до незнайомого чоловіка та вдарив по голові. Після цього вихопив у 45-річного потерпілого мобільний телефон та втік.

В ході проведення оперативно-розшукових заходів працівники відділу кримінальної поліції та сектору кримінального аналізу Харківського РУП № 2 викрили у скоєнні злочину 37-річного чоловіка. Як з’ясувалося, він раніше неодноразово був засуджений за аналогічні злочини.

У зловмисника працівники поліції виявили та вилучили речові докази.На час пограбування щодо нього вже був вирок суду за вчинення крадіжки, який ще не вступив в законну силу.

За даним фактом відкрито кримінальне провадження за ч. 4 ст. 186 (грабіж) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає від 7 до 10 років.

Слідчі повідомили чоловіку про підозру у скоєнні злочину.Правоохоронці перевіряють підозрюваного на причетність до інших пограбувань на території Харкова.

Агентство Телевидения Новости