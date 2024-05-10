Розбійники до смерті забили пенсіонера: 9 років позбавлення волі з конфіскацією майна

За підтримання публічного обвинувачення прокурорами Слобідської окружної прокуратури м. Харкова суд визнав винними двох чоловіків у розбої (ч. 4 ст. 187 КК України), а одного з них — ще й за фактом умисного тяжкого тілесного ушкодження, що спричинило смерть потерпілого (ч. 2 ст. 121 КК України).

Їм призначено покарання у виді 9 років позбавлення волі з конфіскацією майна, повідомляє Харківська обласна прокуратура.

Прокурори довели, що 25-річний чоловік, який раніше вже притягався до кримінальної відповідальності, у тому числі за розбій, вступив у змову зі своїм 23-річним знайомим.

У вересні 2022 року вони разом прийшли до одного з домоволодінь, розташованих у Харкові по вулиці Квіткінська. Один зі зловмисників перестрибнув через паркан і відчинив хвіртку, щоб впустити свого спільника.

У цей час в одній з кімнат будинку знаходився чоловік похилого віку, який лежав на ліжку. 25-річний рецидивіст підійшов до потерпілого, стягнув його на підлогу і став бити по різних частинах тіла і в голову. Літній чоловік намагався захиститися, але зловмисник мав фізичну перевагу. Від отриманих травм потерпілий помер на місці.

Нападники обшукали будинок, щоб знайти цінні речі. Їхньою здобиччю стали інструменти, загальна вартість яких складає декілька тисяч гривень. Забравши чуже майно, зловмисники втекли.

Під час судового розгляду 25-річний чоловік визнав вину лише частково. Він заявив, що його друг запропонував піти йому разом до потерпілого і шантажував, що у разі відмови вб’є себе.

23-річний зловмисник взагалі вину не визнав. За його версією, коли він побачив, що його товариш б’є літнього чоловіка, то одразу втратив свідомість. А коли прийшов до тями, намагався відтягнути друга від потерпілого, але той вдарив його у ребро, тож довелось просто вибігти з будинку.

Доказів, зібраних стороною обвинувачення, виявилось достатньо, щоб чоловіків визнати винними.

Вирок виніс Червонозаводський районний суд Харкова. Триває строк на апеляційне оскарження.

Агентство Телевидения Новости