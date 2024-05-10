На Харківщині за вбивство співмешканки зловмисник отримав 7 років позбавлення волі

За підтримання публічного обвинувачення прокурорами Лозівської окружної прокуратури Харківської області суд визнав винним 42-річного чоловіка за фактом умисного тяжкого тілесного ушкодження, що спричинило смерть потерпілої (ч. 2 ст. 121 КК України).

Йому призначено покарання у виді 7 років позбавлення волі, повідомляє Харківська обласна прокуратура.

Прокурори довели вину мешканця села Українське Лозівського району. Чоловік раніше вже неодноразово мав проблеми із законом та притягався до кримінальної відповідальності за корисливі злочини.

27 листопада минулого року між чоловіком та його співмешканкою, які відпочивали, вживаючи алкоголь, виникла сварка на побутовому ґрунті.

У ході суперечки зловмисник два рази вдарив кухонним ножем по тулубу потерпілої, а потім став бити її кулаками. Усього він завдав не менше 50 ударів, частина з яких прийшлась на голову жінки.

Втім, побиття не завадило «подружжю» помиритись і продовжити посиденьки, по завершенню яких чоловік і жінка лягли спати. На ранок зловмисник знайшов свою співмешканку мертвою — причиною смерті стали численні травми, які вона отримала під час побиття.

У судовому засіданні чоловік спочатку свою вину не визнавав, але під тиском доказів, наданих стороною обвинувачення, все ж таки зізнався у скоєному.

Обвинувальний вирок виніс Лозівський міськрайонний суд Харківської області. Наразі триває строк на апеляційне оскарження.

Агентство Телевидения Новости