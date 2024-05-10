На Харківщині заочно оголосили підозру сільському голові, який перейшов на бік окупантів

Служба безпеки викрила ще одного колаборанта, який обіймав керівну посаду в окупаційній адміністрації під час захоплення частини Харківської області.

Про це повідомив речник УСБУ в Харківській області Владислав Абдула.

Правоохоронці встановили, що 45-річний чоловік, якого обрали сільським головою у 2020 році на VIII скликанні Кіндрашівської сільської ради, в 2022 році прийняв пропозицію обійняти посаду «виконуючого обов’язки Кіндрашівського територіального відділу» в окупаційній адміністрації Куп’янського району.

Зловмисник організовував роботу відділу, здійснював виплати заробітної плати підлеглим працівникам та «матеріальної допомоги» місцевим мешканцям. Крім того, він приймав рішення щодо створення нових комунальних підприємств та призначення на посаду їх директорів.

Після деокупації регіону зловмисник втік на тимчасово окуповані території і наразі переховується від українського правосуддя.

Наразі фігуранту заочно оголошено підозру за ч. 5 ст. 111-1 (колабораційна діяльність) Кримінального кодексу України.

Викриття правопорушника здійснювали співробітники СБУ Харківської області спільно з ГУНП Харківської області за процесуального керівництва Куп’янської окружної прокуратури.

Агентство Телевидения Новости