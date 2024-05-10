Завершено спецрозслідування стосовно харків’янина: поширював комуністичну символіку в інтернеті

Київською окружною прокуратурою м. Харкова затверджено та направлено до суду обвинувальний акт стосовно 41-річного чоловіка за фактами поширення, використання комуністичної символіки із використанням засобів масової інформації, а також розповсюдження матеріалів з публічними закликами вчинення дій з метою зміни меж території та державного кордону України (ч. 2 ст. 436-1 КК України (ред. 11.01.2019), ч. 1 ст. 110 КК України (ред. 11.06.2020)).

Про це повідомляє Харківська обласна прокуратура.

Обвинувачений — харків’янин, який ще у 2019 році створив і адміністрував спільноту в соціальній мережі «Facebook», де поширював комуністичну символіку. Слідством встановлено, що чоловік публікував дописи, присвячені «дню рождения комсомола», стверджував, що «Украина — колония», супроводжуючи це зображеннями герба СРСР.

Крім пропаганди комуністичної ідеології, обвинувачений опублікував зображення карти України, де показані так звані «територіальні подарунки» Леніна і Хрущова, з підписом «Формирование территории совеременной Украины».

Також чоловік робив репости публікацій пропагандистських російських медіа, де викривлялись і перекручувались історичні факти.

Наразі обвинувачений переховується від слідства, його оголошено у розшук. Чоловіка судитимуть заочно в Київському районному суді м. Харкова.

Досудове розслідування проводять слідчі ХРУП №1 ГУНП в Харківській області за оперативного супроводу Управління СБУ в Харківській області.

Обвинуваченому загрожує до п’яти років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Агентство Телевидения Новости