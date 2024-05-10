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На Харківщині викрито жінку: працювала на окупантів в окупованому Ізюмі

На Харківщині викрито жінку: працювала на окупантів в окупованому Ізюмі

За процесуального керівництва Ізюмської окружної прокуратури Харківської області заочно повідомлено про підозру 44-річній жінці за фактом колабораційної діяльності (ч. 5 ст. 111-1 КК України).

Про це повідомляє Харківська обласна прокуратура.

За даними слідства, мешканка Ізюма під час окупації міста збройними силами рф свідомо пішла на співпрацю з ворогом. Жінка очолила так званий «юридичний відділ» у псевдооргані влади.

Новоспечена «керівниця» організовувала роботу підлеглих співробітників, брала участь у нарадах і відповідала за оформлення та візування юридичних, фінансових документів відповідно до законодавства рф.

Після деокупації колаборантка втекла і наразі переховується від слідства, вирішується питання щодо оголошення її у розшук.

Досудове розслідування та оперативний супровід — Ізюмський РУП ГУНП в Харківській області.

Агентство Телевидения Новости

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