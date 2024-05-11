Двох «туристів» з Харківщини затримали прикордонники на кручах Карпат

Шістьох чоловіків, які мали намір незаконно перетнути кордон виявили впродовж доби прикордонники Мукачівського загону на гірських ділянках відповідальності.

Про це повідомляє Держприкордонслужба України.

Так, п’ятьох «туристів» зупинили наряди від відділення «Богдан». Підкорювати гірські вершини українсько-румунського кордону на цьому напрямку збиралися жителі Харківщини, Запоріжжя, Рівненщини та двоє жителів Київщини.

Ще одного «верхолаза» з Харківщини на півдороги до Румунії зупинили прикордонники відділу «Яблунівка».

За організацію своїх походів чоловіки мали заплатити від 4 до 8 тисяч доларів кожен. Наразі оперативники загону встановлюють коло осіб причетних до протиправної діяльності.

Стосовно затриманих складено протоколи про адмінправопорушення, передбачене ст. 204-1 КУпАП «Незаконне перетинання або спроба незаконного перетинання державного кордону України» справу скеровано до суду.

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