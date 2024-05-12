У Харкові двоє грабіжників напали на перехожого з газовим балончиком

11 травня у Харкові патрульні отримали інформацію про скоєнні грабежу на вулиці Любові Малої: невідомі застосували сльозогінний балончик та відібрали в жертви сумку, де були гроші, банківські картки та документи.

Про це повідомили в УПП Харківської області.

Інспектори отримали опис нападників, передали інформацію в радіоефір та розпочали пошук.

За декілька годин на вулиці Полтавський шлях екіпаж помітив чоловіка, який порушував комендантську годину. Громадянин був схожий за описом на одного з імовірних нападників. Тому поліцейські звернулися до нього для перевірки.

Інспектори провели поверхневу перевірку та виявили у чоловіка банківські картки. Як виявилось, вони належали заявникові.

Для встановлення обставин події патрульні викликали на місце слідчо-оперативну групу. Надалі обставини події встановлять слідчі.

Агентство Телевидения Новости