7500 доларів за допомогу в переведенні до іншого підрозділу: на Харківщині за хабарництво судитимуть прикордонника

На Харківщині головний сержант, інспектор ДПСУ, вимагав та одержав від іншого військовослужбовця 7500 доларів США за позитивне вирішення питання щодо переведення останнього на посаду до іншого підрозділу.

Про це повідомляє Спеціалізована прокуратура у сфері оборони Східного регіону.

Під час отримання неправомірної вигоди головного сержанта було затримано в порядку ст. 208 КПК України.

Прокурори Харківської спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Східного регіону скерували до суду обвинувальний акт стосовно інспектора Державної прикордонної служби України за фактом вимагання та одержання неправомірної вигоди (ч. 3 ст. 369-2 КК України).

Санкція статті передбачає від трьох до восьми років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Досудове розслідування здійснювали слідчі Другого слідчого відділу (з дислокацією у м. Харкові) ТУ ДБР, розташованого в м. Полтаві, за оперативного супроводу УСБ України в Харківській області.

Агентство Телевидения Новости