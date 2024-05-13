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СБУ викрила вчительку географії, яка впроваджувала стандарти освіти рф під час окупації Харківщини

СБУ викрила вчительку географії, яка впроваджувала стандарти освіти рф під час окупації Харківщини

Співробітники Служби безпеки викрили колаборантку, яка під час тимчасової окупації російськими військами Харківської області добровільно співпрацювала з ворожою адміністрацією.

Про це повідомив речник УСБУ в Харківській області Владислав Абдула.

Зловмисницею виявилася 29-річна мешканка смт Шевченкове Куп’янського району, вчителька географії місцевого ліцею.

За даними слідства, у серпні 2022 року жінка добровільно погодилася обійняти посаду «и.о. директора» у незаконно створеному окупантами закладі освіти – «Государственном бюджетном образовательном учреждении «Средняя общеобразовательная школа пгт. Шевченково».

На цій посаді колаборантка збирала списки вчителів, які були згодні співпрацювати з ворожою адміністрацією, призначала їх на посади своїми наказами, а також проводила діяльність, спрямовану на впровадження стандартів освіти держави-агресора.

За її вказівкою, у новому навчальному році ведення освітнього процесу в ліцеї повинно було здійснюватися виключно російською мовою, а оцінювання знань учнів – за 5-бальною системою, що використовується у росії.

Встановлено, що напередодні нового навчального року зловмисниця навіть встигла отримати від окупантів партію свіжонадрукованих російських підручників з навчальних предметів «Русский язык», «История россии», «Обществознание» тощо. Підручники, за якими ворожа поплічниця хотіла вчити українських дітей, несли викривлену і неправдиву інформацію, зокрема заперечували українську національну ідентичність і державний суверенітет.

Напередодні деокупації колаборантка втекла з Куп’янщини і наразі переховується від українського правосуддя на непідконтрольних територіях.

Наразі за матеріалами СБУ жінці заочно повідомлено про підозру за ч. 3 ст. 111-1 Кримінального кодексу України (колабораційна діяльність у формі впровадження стандартів освіти держави-агресора у закладах освіти).

Викриття колаборантки проводили співробітники СБУ Харківській області спільно зі слідчими Національної поліції за процесуального керівництва Харківської обласної прокуратури.

Агентство Телевидения Новости

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