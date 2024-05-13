СБУ викрила вчительку географії, яка впроваджувала стандарти освіти рф під час окупації Харківщини

Співробітники Служби безпеки викрили колаборантку, яка під час тимчасової окупації російськими військами Харківської області добровільно співпрацювала з ворожою адміністрацією.

Про це повідомив речник УСБУ в Харківській області Владислав Абдула.

Зловмисницею виявилася 29-річна мешканка смт Шевченкове Куп’янського району, вчителька географії місцевого ліцею.

За даними слідства, у серпні 2022 року жінка добровільно погодилася обійняти посаду «и.о. директора» у незаконно створеному окупантами закладі освіти – «Государственном бюджетном образовательном учреждении «Средняя общеобразовательная школа пгт. Шевченково».

На цій посаді колаборантка збирала списки вчителів, які були згодні співпрацювати з ворожою адміністрацією, призначала їх на посади своїми наказами, а також проводила діяльність, спрямовану на впровадження стандартів освіти держави-агресора.

За її вказівкою, у новому навчальному році ведення освітнього процесу в ліцеї повинно було здійснюватися виключно російською мовою, а оцінювання знань учнів – за 5-бальною системою, що використовується у росії.

Встановлено, що напередодні нового навчального року зловмисниця навіть встигла отримати від окупантів партію свіжонадрукованих російських підручників з навчальних предметів «Русский язык», «История россии», «Обществознание» тощо. Підручники, за якими ворожа поплічниця хотіла вчити українських дітей, несли викривлену і неправдиву інформацію, зокрема заперечували українську національну ідентичність і державний суверенітет.

Напередодні деокупації колаборантка втекла з Куп’янщини і наразі переховується від українського правосуддя на непідконтрольних територіях.

Наразі за матеріалами СБУ жінці заочно повідомлено про підозру за ч. 3 ст. 111-1 Кримінального кодексу України (колабораційна діяльність у формі впровадження стандартів освіти держави-агресора у закладах освіти).

Викриття колаборантки проводили співробітники СБУ Харківській області спільно зі слідчими Національної поліції за процесуального керівництва Харківської обласної прокуратури.

Агентство Телевидения Новости