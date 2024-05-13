Колишнього сільського голову з Харківщини викрили в співпраці з окупантами: оформлював виплати прихильникам рашизму

Служба безпеки викрила ще одного колаборанта, який обіймав керівну посаду в окупаційній адміністрації під час захоплення частини Харківської області.

Про це повідомив речник УСБУ в Харківській області Владислав Абдула.

Правоохоронці встановили, що зловмисником виявився 59-річний чоловік, який набув повноважень сільського голови у 2020 році. Задокументовано, що у 2022 році колаборант добровільно обійняв посаду «виконуючого обов’язки Курилівського територіального відділу» в окупаційній адміністрації Куп’янського району.

У псевдоустанові фігурант відповідав за оформлення прихильникам рашизму так званої «грошової допомоги» з країни-агресора. Крім того виплачував заробітну плату підлеглим працівникам у російських рублях і підписував службові документи. Також консультував місцеве населення з соціальних питань.

Після деокупації підозрюваний втік на непідконтрольні території і наразі переховується від слідства. Вирішується питання щодо оголошення його у розшук. Наразі фігуранту заочно оголошено підозру за ч. 5 ст. 111-1 (колабораційна діяльність) Кримінального кодексу України.

Викриття правопорушника здійснювали співробітники СБУ Харківської області спільно з ГУНП Харківської області за процесуального керівництва Куп’янської окружної прокуратури.

Агентство Телевидения Новости