На Харківщині викрито жінку: працювала бухгалтером на окупантів

За процесуального керівництва Куп’янської окружної прокуратури Харківської області повідомлено про підозру 43-річній жінці в колабораційній діяльності (ч. 2 ст. 111-1 КК України).

Про це повідомляє Харківська обласна прокуратура.

Дізнанням встановлено, що мешканка селища Великий Бурлук під час окупації населеного пункту добровільно співпрацювала з ворогом.

Влітку 2022 року жінка стала «и. о. бухгалтера отдела образования ВГА Купянского района Харьковской области».

Колаборантка оформлювала документи відповідно до стандартів рф, у тому числі займалася прийомом заявок від навчальних закладів громади щодо забезпечення їх обладнанням.

Після деокупації жінка переїхала до столиці, намагаючись «загубитись» у великому місті, щоб не відповідати за вчинене. Але правоохоронці, зібравши доказову базу, викрили пристосуванку.

Агентство Телевидения Новости