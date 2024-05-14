На Харківщині поліція затримала чоловіка: переправляв «ухилянтів» через кордон

На Харківщині працівники Нацполіції перекрили канал переправлення «ухилянтів» через державний кордон.

Про це повідомляє поліція Харківської області.

Зловмисника викрили на систематичних оборудках з документами для «ухилянтів». Його затримали та оголосили про підозру.

У поле зору оперативників Харківського управління ДВБ та слідчих поліції потрапив 44-річний чоловік, який за гроші допомагав призовникам офіційно виїхати з країни.

Зловмисник запевняв охочих втекти з країни, що знає лікарів в одному медзакладі та може домовитись з ними про оформлення фіктивного захворювання. Він гарантував, що на підставі цих медичних документів чоловіки мають змогу безперешкодно перетнути кордон. За отримання неправдивого діагнозу брав 11 тисяч доларів.

Оперативники ДВБ у взаємодії із працівниками Держприкордонної служби затримали ділка одразу після передачі йому грошей в обмін на медичну документацію.

Зокрема, висновок про наявність порушень функцій організму, через які хворі особи не можуть самостійно пересуватись та самообслуговуватись і потребують спеціальної послуги з догляду на непрофесійній основі.

Слідчі поліції Харківщини вже вручили зловмиснику підозру за ч. 3 ст. 369-2 (зловживання впливом) Кримінального кодексу України. Йому загрожує до 8 років увʼязнення.

Крім цього правоохоронці перевіряють причетність працівників медустанови до діяльності підозрюваного. Слідство триває.

Агентство Телевидения Новости