На Харківщині викрито прихильницю рф: працювала на окупантів у Вовчанську

Харківською обласною прокуратурою затверджено та направлено до суду обвинувальний акт стосовно 56-річної жінки за фактом колабораційної діяльності (ч. 5 ст. 111-1 КК України).

Про це повідомляє Харківська обласна прокуратура.

За даними слідства, мешканка Вовчанська під час окупації міста збройними силами рф добровільно пішла на співпрацю з ворогом. Влітку 2022 року жінка обійняла посаду «начальника отдела экономического развития» у так званій «Военно-гражданской администрации Волчанского района Харьковской области».

Обвинувачена організовувала і планувала роботу відділу, зокрема надавала вказівки підлеглим працівникам і розподіляла обов’язки, а також проводила співбесіді з потенційними кандидатами на посади. Крім того, колаборантка займалась розробкою проєктів економічного розвитку, погоджувала табелі обліку робочого часу та брала участь у нарадах.

Після деокупації колаборантка втекла на непідконтрольні території й наразі переховується від слідства.

Її оголошено в національний розшук. Жінку судитимуть заочно в Чугуївському міському суді Харківської області.

Обвинуваченій загрожує до десяти років позбавлення волі з позбавленням права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю на строк від десяти до п’ятнадцяти років та з конфіскацією майна.

Агентство Телевидения Новости