Радів вбивствам українців та вихваляв «вагнерівців»: в деокупованому районі Харківщини затримали пропагандиста

СБУ затримала на Харківщині ворожого пропагандиста, який розповсюджував кремлівські фейки, вихваляв «вагнерівців» та радів вбивствам мирних українців

Про це повідомив речник УСБУ в Харківській області Владислав Абдула.

За даними СБУ, 54-річний мешканець Куп’янського району, уродженець окупованого нині російськими військами Луганська, з червня 2023 року регулярно публікував власні антиукраїнські дописи у місцевому проросійському чаті в мережі Телеграм.

Використовуючи стандартні наративи кремлівської пропаганди, він виправдовував та заперечував збройну агресію росії проти України. Зокрема, він у безапеляційній формі та не обираючи висловів публікував твердження на кшталт: «цієї війни хотіли англосакси, а росія нібито усіляко намагалася уникнути так званої СВО», «Україна з 2014 року вбивала мирних мешканців Донбасу», «Україна порушувала Мінські угоди» і тому подібні фейки.

Крім цього, чоловік дискредитував українських захисників, розповсюджуючи вигадки путінських пропагандистів, натомість бойовиків російської ПВК «Вагнер» – глорифікував, називаючи їх «справжніми героями».

«До того ж, у своїх публікаціях ворожий агітатор заявляв, що з 2014 року він особисто радіє кожній загибелі українця, і йому все одно – мирний він чи ні. Ініційована Службою безпеки експертиза мовлення підтвердила протиправний характер висловлювань зловмисника», – йдеться в повідомленні.

На підставі зібраних доказів слідчі Служби безпеки повідомили ворожому пропагандисту про підозру за ч. 1 та ч. 3 ст. 436-2 Кримінального кодексу України (виправдовування та заперечення збройної агресії рф проти України, глорифікація її учасників, вчинені повторно).

Наразі він перебуває під вартою. За такий злочин йому загрожує до 8 років ув’язнення з конфіскацією майна.

Викриття та документування протиправної діяльності здійснювали співробітники СБУ в Харківській області за процесуального керівництва Харківської обласної прокуратури.

Агентство Телевидения Новости