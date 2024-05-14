На Харківщині викрили директорку школи, яка працювала на окупантів

Під час окупації міста Ізюм Харківської області 57-річна місцева мешканка добровільно пішла на співпрацю з ворогом та влаштувалася на роботу до окупаційної адміністрації.

Про це повідомили в Харківській обласній прокуратурі.

До повномасштабного вторгнення рф на територію України вона працювала директором однієї з гімназій у місті.

Наприкінці червня 2022 року жінка обійняла посаду «головного спеціаліста відділу освіти тимчасової цивільної адміністрації Ізюмського району Харківської області», уклавши «трудовой договор».

На псевдопосаді колаборантка займалась оформленням документів, що стосувались питання відновлення навчальних закладів за російськими стандартами. Після деокупації жінка залишилась у місті та намагалась «залягти на дно». Проте правоохоронці її викрили.

За процесуального керівництва Ізюмської окружної прокуратури Харківської області жінці повідомлено про підозру за фактом колабораційної діяльності (ч. 2 ст. 111-1 КК України).

Агентство Телевидения Новости