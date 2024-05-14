На Харківщині водій військової частини готував трофейну збою на продаж криміналітету

Служба безпеки спільно з Національною поліцією запобігла спробам продажу зброї представникам кримінальних кіл у прифронтових районах Харківської області.

Про це повідомляє Служба безпеки України.

На Харківщині на території приватного будинку військова контррозвідка СБУ виявила великий схрон зі зброєю та боєприпасами. Там же знаходилась підпільна майстерня для ремонту та відновлення пошкоджених засобів ураження.

За даними слідства, схованку з нелегальним «цехом» облаштував власник помешкання – водій місцевої військової частини.

Відремонтоване озброєння він планував продати в даркнеті, де потенційними клієнтами були представники криміналітету.

Під час обшуку в оселі фігуранта вилучено:

3 кг пластиду;понад 100 бойових гранат;10 протитанкових, мінометних та протипіхотних мін;ручний кулемет Калашникова;снайперську гвинтівку Драгунова;2 протитанкових ракетних комплекси «Метис»;реактивний піхотний вогнемет;понад 10 тис. набоїв різного калібру.

Тривають розслідування для притягнення винних до відповідальності. Усе вилучене озброєння та боєприпаси будуть передані на потреби ЗСУ.

Агентство Телевидения Новости