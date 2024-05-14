На Харківщині викрили двох жінок, які будували «карʼєру» в окупованому Ізюмі

Двох жінок, що мешкають в Ізюмі та під час окупації міста працювали на окупантів, викрили правоохоронці Харківщини.

Про це повідомили в Харківській обласній прокуратурі.

Перша підозрювана, 42-річна мешканка м. Ізюм, до російського вторгнення працювала економістом на підприємстві. Під час захоплення ворогом міста вона свідомо працювала на ворога.

У травні 2022 року вона обійняла посаду «головного спеціаліста фінансового управління тимчасової окупаційної військово-цивільної адміністрації Ізюмського району Харківської області».

Другою підозрюваною виявилась 53-річна безробітна жителька м. Ізюм. Проте під час окупації міста вона собі знайшла «роботу», щоправда, на «русский мир». У липні 2022 року жінка добровільно стала «головним спеціаліста юридичного відділу тимчасової цивільної адміністрації Ізюмського району Харківської області».

Обидві колаборантки залишились у місті після його деокупації ЗСУ та обрали позицію бути «поза політикою». Проте правоохоронці зібрали необхідну доказову базу та викрили жінок.

За процесуального керівництва Ізюмської окружної прокуратури Харківської області громадянкам повідомлено про підозру за фактом колабораційної діяльності (ч. 2 ст. 111-1 КК України).

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